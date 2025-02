Aanmeldcentrum Ter Apel blijft net onder de grens van dwangsom

In de nacht van donderdag op vrijdag overnachtten 1998 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dat is tijdens het weekeinde gedaald. In de nacht van zondag op maandag sliepen 1958 asielzoekers in Ter Apel. Het is niet duidelijk waardoor dat komt, maar over het algemeen zijn er tijdens weekeindes iets minder asielzoekers in het centrum dan doordeweeks. Met name op maandagen en dinsdagen melden relatief veel asielzoekers zich in Ter Apel.

Het aantal asielaanvragen blijft betrekkelijk laag. Vorige week hebben afgerond zevenhonderd mensen asiel aangevraagd in Nederland. Hieronder zijn ook de herhaalde verzoeken van mensen die al in Nederland zijn, net als de verzoeken van nareizigers die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Voor de twintigste week op rij zijn er minder asielaanvragen dan in dezelfde week een jaar eerder. De laatste keer dat de instroom in een week tijd hoger lag dan het jaar ervoor, was half mei.

Sinds het begin van dit jaar zijn er ongeveer 4200 asielaanvragen geregistreerd, wanneer de afgeronde weekcijfers bij elkaar worden opgeteld. Vorig jaar stond de teller na zes weken op circa 5700 verzoeken.

De cijfers komen op de dag dat de Raad van State een kritisch advies over de plannen van asielminister Marjolein Faber naar buiten bracht. Volgens de adviesraad maakt het kabinet „niet aannemelijk” dat de voorgestelde maatregelen leiden tot een daling van het aantal nieuwe asielzoekers.