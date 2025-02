Ds. Witzier preekte over Johannes 20:21b: „Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik ook jullie uit.”

In dezelfde dienst werd hij uitgezonden als zendingsconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit gedeelte van de dienst werd geleid door ds. E.B. Renkema, secretaris van het deputaatschap buitenlandse zending. Aan de handoplegging namen deel: C. Dekker als voorzitter van de kerkenraad, ds. Renkema, ds. W. van ’t Spijker als vorige zendingsconsulent en ds. B. Witzier.

Na de dienst werd ds. B.A.T. Witzier toegesproken door ds. W.J. van der Velde namens de classis Apeldoorn, door kerkenraadsvoorzitter Dekker en door ds. Renkema.

Ds. Witzier was sinds 2011 verbonden aan de Barnabaskerk in Apeldoorn. Daarvoor was hij predikant van de Igreja Evangelica Reformada in Carambei, Brazilië (1996).