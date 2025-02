Burgemeester Rhenen dankt hen die zich inzetten voor vrijheid

„Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid”, zei hij in een toespraak in de Cunerakerk in Rhenen. „Het is iets waarvoor generaties voor ons hebben gestreden en iets waarvoor wij allemaal verantwoordelijkheid dragen om te koesteren en te beschermen. Uw aanwezigheid vandaag is een levende getuigenis van de offers die zijn gebracht, en ik wil u namens alle inwoners van Rhenen danken voor uw dienst en toewijding.”

Ook benadrukte Kaai de noodzaak om te blijven herdenken. „De lessen uit onze geschiedenis moeten ons gidsen in de uitdagingen van vandaag en morgen. Vrijheid, verbondenheid en vrede vereisen voortdurende aandacht. Ze vragen om samenwerking, begrip en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid. Laat ons als gemeenschap blijven werken aan deze waarden, zodat toekomstige generaties in een wereld van vrijheid en vrede kunnen leven.”

In de loop van dit jaar worden in Rhenen een reeks activiteiten georganiseerd rond de herdenkingen. Zo zijn er onder meer projecten op scholen, exposities en concerten. De Slag om de Grebbeberg vond plaats van 11 tot 13 mei 1940. Aan Nederlandse kant, waar ongeveer vijftienduizend militairen meevochten, verloren ruim vierhonderd mensen het leven.