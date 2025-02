Zoektocht naar schoon drinkwater in Schalkwijk

Het aantal inwoners in deze regio’s neemt toe, dus ook het aantal benodigde liters gemeentepils. Daarnaast zorgt de klimaatverandering ervoor dat het steeds warmer wordt in Nederland. In de zomer sproeien mensen daardoor vaker hun tuin en vullen ze ook vaker hun zwembadje met vers water.

Als Vitens geen actie onderneemt, verwacht het drinkwaterbedrijf vanaf 2030 een tekort aan het heldere vocht. Het bedrijf onderzoekt daarom op meerdere plekken of het een nieuwe bron kan aanboren.

Het Eiland van Schalkwijk, tussen Culemborg en Houten, is een van de locaties. Kansrijk, omdat hier het water uit de Utrechtse Heuvelrug langzaam heen sijpelt.

Hoe kansrijk moet de proefboring van deze week uitwijzen. Een speciale machine boorde een metalen buis ongeveer 200 meter de grond in. Iedere keer kwamen er grondmonsters naar boven. Vitens laat die dit jaar nauwkeurig onderzoeken. Er mogen geen stoffen als PFAS of resten van geneesmiddelen worden aangetroffen, want die maken het grondwater onbruikbaar.

Ook moet het bedrijf uitsluiten dat de inwoners van Schalkwijk last gaan krijgen van de boringen. Het waterpeil mag er niet door gaan zakken.

Als alle onderzoeken positief uitvallen, kunnen volgend jaar de vergunningsaanvragen de deur uit. Bij groen licht gaan de eerste leidingen de grond in. Dat kan nog wel even duren. Op z’n vroegst na 2030, waarschijnlijk pas in 2035, pompt Vitens in Schalkwijk het eerste water omhoog.

Kansrijke modder. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Een medewerker schept monsters van aarde en klei uit de bodem bij Schalkwijk. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

De vondst van klei is goed nieuws, want een kleilaag houdt viezigheid tegen, waardoor het grondwater eronder heel schoon is. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen