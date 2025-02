Seksuele opvoeding vraagt kennis van onlinewereld

Het zijn schokkende cijfers die Emmy-Lize de Jonge en Lisanne Stuij, trainers bij Chris en Voorkom, delen tijdens een webinar over grooming en sexting, eind januari. Elke middelbare school heeft hiermee te maken, constateren ze. Ook de reformatorische.

Van tijd tot tijd komt er wat naar buiten over de nare gevolgen van grooming en sexting, maar uit deze cijfers blijkt dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Het werk van Chris en Voorkom, een christelijke organisatie die jongeren met problemen een luisterend oor biedt, voorziet dus duidelijk in een behoefte.

Ruim 2800 jongeren wisten Chris en Voorkom vorig jaar te vinden om via een chatgesprek hun hart te luchten over psychische problemen, zelfmoord en seksueel misbruik of mishandeling. Daarnaast geven trainers lessen over relevante thema’s voor tieners op scholen en verenigingen en rusten ze opvoeders toe.

Je kunt als opvoeder afkeer voelen en het onderwerp het liefst buiten de deur en buiten je hoofd willen houden, maar daarmee doe je de ernst van de situatie geen recht. Neem grooming, het verschijnsel dat volwassenen als digitale kinderlokkers contact met kinderen proberen te leggen via sociale media, met als doel hen uiteindelijk echt te ontmoeten. Dat alles valt buiten het zicht van de opvoeders, maar de gevolgen kunnen groot zijn.

Grooming speelt zich ook af binnen Roblox en Minecraft, spelomgevingen die we als opvoeder als relatief veilig ervaren. Kinderen zijn goed van vertrouwen, stellen beide trainers. Ze hebben niet door dat een andere speler, die zich voordoet als leeftijdgenoot, een volwassene met verkeerde bedoelingen kan zijn.

„Zie onder ogen dat kinderen in digitale speeltuinen met mensen in aanraking kunnen komen die niet te vertrouwen zijn” Emmy-Lize de Jonge, trainer bij Chris en Voorkom

Zie onder ogen dat kinderen in deze digitale speeltuinen met mensen in aanraking kunnen komen die niet te vertrouwen zijn, benadrukt De Jonge. Kom je erachter, of komt een kind zelf met een nietpluisgevoel bij je, oordeel dan niet, maar ga in gesprek. En houd een schrikreactie zo veel mogelijk verborgen, want daarmee blokkeer je het gesprek en de weg naar het hart van het kind.

Sexting, een samenvoeging van de woorden sex en texting, komt onder jongeren veel voor. Zelf gebruiken ze het woord nauwelijks, maar spreken eerder over naaktfoto’s of nudes versturen. Wanneer foto’s zonder toestemming van de gefotografeerde of gefilmde persoon worden verspreid, is er sprake van sexting misbruik.

Waarom krijgen jongeren elkaar zover om zich voor de camera uit te kleden, kun je je als volwassene afvragen. Dat heeft alles te maken met hun ontwikkeling, meent Stuij. Verliefdheid maakt blind en met name meiden willen aardig worden gevonden en zijn gevoelig voor complimenten.

Vergeet niet dat jongens en meiden heel anders in elkaar zitten. Ter sprake komt een incident van een jongen en een meisje die later op de avond aan het snapchatten zijn. Het meisje verzendt een foto van zichzelf in haar pyjama. Ze heeft daar geen bedoelingen mee, maar de jongen ziet dit als een sexy foto en vraagt om meer. Het meisje weet niet hoe ze moet reageren en stuurt die foto uiteindelijk.

Reageer vanuit betrokkenheid, maar wees je ervan bewust dat het nu niet om jouw emoties gaat, adviseren beide trainers. Bied hulp en steun aan als iemands wereld op zijn kop ligt als foto’s breed zijn gedeeld. Dan bied je uiteindelijk ook hoop.

Je gunt dit delen van in de praktijk opgedane kennis aan meer ouders, docenten en jeugdleiders dan het handjevol dat online bij de webinar aanhaakte. De bereidheid onder volwassenen om jongeren te helpen is groot, maar dan moeten we wel weten wat er onder jongeren speelt. Pas dan lukt het om signalen op te pikken en de ernst van de situatie in te schatten. Op 25 maart staat de volgende webinar gepland, met als thema ”Een gewaagd gesprek. Praten met je je tiener over risicogedrag”.

> chrisvoorkom.nl