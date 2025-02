Camera’s in Amsterdamse straat na 3 explosies in paar weken

Het cameratoezicht geldt tot zeker 7 maart.

Het aantal explosies in Amsterdamse wijken is vorig jaar gestegen naar 229, vergeleken met 197 in het jaar ervoor. Eerder deze maand liet de Amsterdamse driehoek (burgemeester, OM en politie) weten zich zorgen te maken over de toenemende explosies. Een deel van de ontploffingen komt door conflicten in de georganiseerde drugscriminaliteit, maar ook sociale of relationele conflicten zijn steeds vaker de aanleiding.