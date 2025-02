Zeeland schuift besluit over mogelijke geitenstop voor zich uit

„Dit is een motie met verstrekkende gevolgen, in andere provincies wordt hier soms dagen over gedebatteerd”, zei Harold van de Velde van de SGP. „We kunnen toch niet in een paar minuten, met een paar vragen aan elkaar, hier een besluit over nemen?” Gedeputeerde Arno Vael (landbouw, BBB) waarschuwde ook voor overhaaste conclusies na een deze week gepubliceerd onderzoek van het RIVM, waarin staat dat longontstekingen vaker voorkomen bij mensen die in de buurt wonen van veehouderijen en dan vooral van geitenhouderijen.

De Zeeuwse partijen spraken af dat de gedeputeerde voor eind maart alle feiten op een rij zet in een brief. Vervolgens komt een uitgebreid debat in de Staten over een mogelijke geitenstop in Zeeland, dat net als Friesland en Groningen nu geen restricties voor geitenhouderijen heeft.