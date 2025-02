ANWB waarschuwt wintersporters voor tolregels wegen Oostenrijk

Binnenland

Nederlanders die op wintersport naar Oostenrijk gaan, moeten goed opletten wat de tolregels zijn op de snelwegen daar. De meesten weten wel dat op vrijwel alle A- en S-wegen een tolvignet verplicht is. Maar minder bekend is dat dat vignet niet geldig is voor een aantal tunnels, waaronder de Karawankentunnel en de Brennerautobahn. Voor deze ‘Sondermautstrecken’ moet apart tol worden betaald, waarschuwt de ANWB.