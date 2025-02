Strijd tussen de supermachten: wie heeft als eerste wegen voor zelfrijdende auto’s?

Cockpit van een futuristische zelfrijdende auto. beeld Getty Images

Het zijn grote woorden die GlobalData in zijn nieuwste rapport over zelfrijdende auto’s gebruikt. „De volgende economische drijvende kracht”, een „geopolitieke race” en een „vierde industriële revolutie” om „wereldwijd leiderschap”. Er wordt nogal wat van autonome voertuigen (av’s) –jargon voor zelfrijdende auto’s– verwacht.

Het draait volgens de analisten van GlobalData allemaal om spierballenvertoon tussen de supermachten China en de Verenigde Staten. Wie van die twee er als eerste in slaagt een regio in te richten die helemaal klaar is voor auto’s die geen chauffeur meer nodig hebben, of bijna niet, die heeft de toekomst.

Als auto’s die zelfstandig kunnen rijden ruim baan krijgen in bepaalde wijken of gebieden, dan ontstaan er nieuwe vormen van mobiliteit, stellen de analisten. Zij zien een toekomst voor zich van „nieuwe bedrijfsmodellen” voor robotaxi’s, vrachtlogistiek, mobiele detailhandel en diensten die rechtstreeks naar consumenten worden gebracht. Digitale mobiele platforms als Didi en Uber, die chauffeurs via apps aan klanten koppelen, kunnen straks de chauffeur schrappen.

Van de omvang van deze „zelfrijdende economie” verwacht GlobalData zo veel, dat het een „geopolitieke race” voorspelt met als inzet: het eerste land of de eerste regio worden die een volwassen infrastructuur veiligstelt voor voertuigen die niet per se meer een chauffeur nodig hebben.

Toekomstmuziek

En dat is niet langer toekomstmuziek, zegt Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist automotive bij handelsplatform eToro. „De opmars van precisie-technologie gaat door. Het idee van auto’s die zelfstandig kunnen rijden is niet langer alleen iets van de tekentafel. Er wordt veel getest, het gebeurt nu gewoon buiten op straat.”

De marktanalist verwacht wel dat zones voor zelfrijden in stapjes komen: „Het wordt aangepakt met deelgebieden.”

Van Oudheusden is het eens met GlobalData, dat voorziet dat het een wedloop tussen de economische machten nummer één en twee van de wereld zal zijn, de VS en China. „Op de luchthaven van het Chinese Shenzhen rijden op een speciaal daarvoor ingericht gebied al robotaxi’s. In Californië is Googles Waymo al ver met autonome technologie. Het zal vooral een strijd zijn om het beste besturingssysteem. Wordt het Google of gaat Tesla ermee vandoor? Elon Musk heeft via zijn bedrijven SpaceX en Starlink een concurrentievoordeel op het gebied van precisietechnologie. Of wint Huawei met besturingssysteem Harmony?”

Van Oudheusden voorziet dat er twee strikt gescheiden markten ontstaan op het gebied van autonoom rijden: „Chinese partijen maken geen kans in de VS en Amerikaanse partijen niet in China.”

Een ding is volgens de analisten van GlobalData zeker: de auto-industrie blijft niet enkel drijven op de productie van voertuigen, batterijen en onderdelen. Er ontstaat óók een zelfrijdende markt, met andere winstmodellen. En Europa speelt de derde viool op die markt, stelt het rapport. China zal, net als nu, de grootste automarkt ter wereld zijn, ook als auto’s geen bestuurder meer nodig hebben.

„Ook al kunnen veel mensen het zich nu nog niet voorstellen, over vijf jaar ziet vervoer er heel anders uit, ook in Nederland” Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist automotive

Tegen het jaar 2030 is China goed voor een jaarproductie van 200.000 grotendeels zelfrijdende voertuigen. Tien jaar later tikt China de 800.000 aan. Noord-Amerika zal met de helft genoegen moeten nemen. Europa zal naar verwachting tegen die tijd „worden ingehaald door de rest van de wereld”, voorspelt GlobalData.

Van Oudheusden: „Ook al kunnen veel mensen het zich nu nog niet voorstellen, over vijf jaar ziet vervoer er heel anders uit, ook in Nederland.”