Schoof hoort heel ander geluid in Londen dan in het verleden

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland trokken vaak samen op toen de Britten nog deel uitmaakten van de EU. Het verdriet in Den Haag was dan ook groot toen de Britten besloten tot de Brexit. Sindsdien hielden de opeenvolgende Britse regeringen afstand tot Brussel.

Maar onder de linkse Starmer wordt weer toenadering gezocht. Hij spreekt van een „reset” in de relatie met de EU. Starmer was maandag als eerste Britse premier sinds de Brexit weer bij een vergadering van Europese leiders en in mei is er zelfs een aparte EU-VK-top.

Schoof is overtuigd dat Starmer de handelsrelatie echt wil verbeteren, zei hij. Hoewel de Britten de nodige „rode lijnen” hebben aangegeven, ziet Schoof wel degelijk mogelijkheden om de handel te stimuleren. Starmer is bezig een „enorme voorwaartse beweging” te maken.

Er zijn ook mogelijkheden om de handel tussen de EU en VK te vergroten, aldus Schoof. „Dat betekent echt weer kijken of je vermindering kan doen van regeldruk.” En ook kan er volgens hem gekeken worden naar „allerlei processen rondom import en export”.

Schoof en Starmer hebben alvast bilaterale afspraken gemaakt. Het gaat dan naast het verstevigen van de militaire samenwerking ook om afspraken op het gebied van energie, innovatie en migratie.