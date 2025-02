Verloskundige ziet stijging abortussen na pretecho; SGP, BBB, CDA en CU willen opheldering

De partijen stelden donderdag schriftelijke vragen aan staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport). Ze vragen de staatssecretaris onder andere of hij het „onwenselijk” en „discriminatoir” vindt dat prenatale selectie een reden vormt voor een abortus.

Ook vragen de vier partijen de VVD-bewindspersoon te onderzoeken of het mogelijk is de regelgeving rondom pretecho’s in lijn te brengen met die van de medische 13 wekenecho en de NIPT. Bij die laatste twee controles mogen echoscopisten en verloskundigen het geslacht van het kind niet bekendmaken aan de ouders.

Enkeling

De makers van het programma Koningswens enquêteerden ruim vijftig verloskundigen. Vijftien van hen geven aan weleens te hebben meegemaakt dat het geslacht van een kind reden vormde voor een abortus. De meesten hebben het één keer meegemaakt. Slechts een enkeling zegt het vaker te hebben gezien, zoals Daphne Mol. Deze verloskundige, die zelf commerciële echo’s aanbiedt, zegt tegen de programmamakers dat ze in 2024 in zes weken tijd drie à vier cliënten had die vanwege de echo naar een abortuskliniek stapten.

Of er daadwerkelijk meer abortussen plaatsvinden vanwege geslachtselectie is echter nog niet met cijfers bewezen. In Nederland wordt de motivering die mensen aandragen bij een abortusverzoek niet bijgehouden. Bovendien kan iemand bij een arts ook een schijnreden opgeven.

SGP, CU, CDA en BBB vragen de staatssecretaris dan ook of hij wil onderzoeken hoe vaak abortus vanwege geslachtsselectie in Nederland voorkomt.

Geanonimiseerd

Begin 2024 dienden Diederik van Dijk (SGP) en Mirjam Bikker (CU) al een motie in om per jaar de redenen voor een abortus geanonimiseerd en geaggregeerd openbaar te maken. De motie werd destijds alleen gesteund door de fracties van FVD, Denk, SGP en CU.