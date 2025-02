Ouders laten ongeboren kind soms weghalen omdat geslacht hun niet aanspreekt, zien verloskundigen

Volgens de verloskundigen gebeurt het de laatste jaren vaker dat ouders voor abortus kiezen vanwege het geslacht van de foetus. Dit heeft volgens hen te maken met de commerciële pretecho, waarmee al rond 13 weken het geslacht van het kind kan worden bepaald. Voorheen lieten ouders het geslacht van hun kind meestal bepalen met de medische 20-wekenecho. Geslachtsbepaling bij de medische 13-wekenecho is overigens verboden.

„Wat we de laatste tijd zien, omdat we steeds vroeger naar die geslachtsbepalingsecho’s gaan, dat mensen ook echt zeggen: Ja, ik heb al twee jongens, dus als het een jongen is, laat ik het weghalen, en een meisje hou ik, of andersom”, vertelt verloskundige en echoscopiste Daphne Mol in De Koningswens.

In een enquête van de EO onder ruim vijftig verloskundigen geven er vijftien aan meegemaakt te hebben dat het geslacht van het kind reden was voor een abortus. De meesten hebben het een enkele keer meegemaakt, een enkeling vaker. Mol zelf maakte het vorig jaar drie of vier keer mee in zes weken tijd.

„Dit is discriminatie vanwege het geslacht in de meest schrijnende zin van het woord”, reageert SGP-Kamerlid Diederik van Dijk op X. „Onthutsend dat we zo diep zijn gezonken.” Ook CU-Kamerlid Mirjam Bikker is verontwaardigd. „Leven moet je beschermen, niet selecteren! Selectie op geslacht is daarom een schokkende ontwikkeling en moet meteen stoppen.” Op X kondigt ze aan samen met de SGP, het CDA en BBB schriftelijke vragen over de kwestie te stellen aan het kabinet.