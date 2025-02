ProRail verwacht nog jaren hinder op hsl door ontwerpfouten

Dit jaar begint het herstel van het viaduct bij Rijpwetering, waar scheurtjes zitten in onderdelen van het viaduct en waar de spoorbaan ook is verschoven. „Dat viaduct gaan we dit jaar aanpakken, dat gaan we herstellen”, aldus Voppen. Tegelijkertijd is het herstel van de andere viaducten lastig. „Hoe je het werk uitvoert per viaduct kan totaal verschillend zijn. Bij het ene viaduct kan het moeilijk zijn, maar bij het andere heel makkelijk.”

Hij geeft als voorbeeld dat er bij een viaduct een damwand in de grond moet komen. „Maar je kunt die damwand niet trillen, want dan maak je het spoor kapot. Dus je moet draaien. Alleen de machine die de palen draait, past niet op de weg.” Al die zaken kosten volgens Voppen „heel veel tijd”.

De spoorwegtopman zegt dat ProRail nu „alle details aan het uitpluizen” is, maar dat het nog een flinke periode zal duren voordat de treinen weer met de ontwerpsnelheid van 300 kilometer per uur over de spoorlijn kunnen rijden. Sinds december mogen hogesnelheidstreinen weer met 120 kilometer per uur over de spoorlijn. Dat was eerder maar 80 kilometer per uur, waardoor grote problemen ontstonden met de dienstregeling.