Ford zakt op Wall Street na winstwaarschuwing voor 2025

Economie

Ford Motor Company behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant waarschuwde dat de winst dit jaar met meer dan 2 miljard dollar kan dalen ten opzichte van vorig jaar. Aanleiding daarvoor zijn de verwachte omzetdaling in de autosector en de hoge kosten voor de lancering van nieuwe modellen. Tegelijkertijd spelen er zorgen over de gevolgen van importtarieven. Het aandeel werd ruim 6 procent lager gezet.