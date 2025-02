Gelderse Provinciale Staten stemmen in met stikstofplan

De provincie wil „zoneringen” rond stikstofgevoelige natuur op de Veluwe en bij Winterswijk instellen waarin de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Wat dat precies betekent voor boeren en andere bedrijven in die gebieden is nog niet duidelijk. Onder meer maatregelen zoals innovaties, biologische landbouw en ook het uitkopen van boeren liggen op tafel om de uitstoot terug te dringen. „Dat doet inderdaad pijn voor bedrijven die in die zone zitten, maar nu kunnen we niet anders dan drastische maatregelen nemen”, zei Mol.

De provincie wil haast maken met de plannen, ook omdat de zogeheten PAS-melders snel gelegaliseerd moeten worden. Dat zijn ondernemers, veelal boeren, die buiten hun schuld om niet over de juiste stikstofvergunning beschikken. Mol wil in maart met een verder uitgewerkt plan komen.