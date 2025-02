Emoties lopen hoog op bij wolvendemonstratie: „Nederland is te dichtbevolkt voor dit roofdier” 

Tientallen tractoren staan opgesteld bij het provinciehuis in Arnhem. Zo’n 150 „bezorgde boeren en burgers” trekken woensdag naar de Gelderse hoofdstad. De Provinciale Staten vergaderen daar ’s avond over de wolf. Het spoeddebat is aangevraagd door BBB en SGP. Vertegenwoordigers van die beide partijen voeren ook het woord bij het boerenprotest.

„Wij willen onze veiligheid en vrijheid weer terug”, is de inzet van de demonstratie. Om de actie kracht bij te zetten worden met een mobiele lichtbak foto’s getoond van aangevreten schapen. Volgens „bezorgde boer” Jaap van de Heg moet het afgelopen zijn met de wolf. Er is geen plek voor het roofdier in Nederland, is zijn oordeel. „Alleen als die gras gaat eten.”

Hobby-schaaphouder Pieter van der Meer uit Kootwijkerbroek heeft zijn gedecimeerde kudde Drentse Heideschapen meegenomen naar het provinciehuis. Naar eigen zeggen zijn ook zijn dieren aangevallen door een wolf. „Maar ook het gevaar voor burgers wordt groter.”

Dat vindt ook Anne Rozendaal van Agractie. „Sinds begin dit jaar zijn er al meer dan 400 dieren doodgebeten. De probleemwolf van nu, is de probleemroedel van straks. We bevinden ons op de op één na laatste trap van de escalatieladder. Er is al een kind aangevallen en een fietser omsingeld. Nederland is veel te dichtbevolkt. Alles loopt anders dan de wolvendeskundigen steeds hebben beweerd. En boeren krijgen de schuld.”

„Wolven zijn prachtige dieren, maar ze worden blijer van een groot land als Polen” Gerrit Averesch, SGP

D66’er Stan Hellegers denkt daar anders over. De fractievoorzitter –zelf jager– vindt dat de vrees voor de wolf die bij burgers leeft, inderdaad serieus genomen moet worden. „Maar iedere maand een debat over dit onderwerp, wakkert de angst alleen maar aan. Dat vind ik stemmingmakerij. Wij pleiten vooral voor preventieve maatregelen, zoals betere bescherming van vee en grondiger voorlichting van het publiek over hoe je met dit roofdier om moet gaan. Wat ons betreft, is de wolf welkom. Hij is onderdeel van de natuur.”

Beheerteam

Om onveilige situaties te voorkomen, pleit SGP-fractievoorzitter Gerrit Averesch voor het samenstellen van een zogenoemd beheerteam van ervaren jagers. Zij kunnen dan door een burgemeester ingeschakeld worden als er een onveilige situatie ontstaat door het gedrag van een wolf. „Het zijn prachtige dieren. Maar ze worden blijer van een groot land als Polen, dan in ons drukke Nederland.”

Hellegers is tegenstander van de komst van zo’n wolvenbeheerteam. „Burgemeesters zijn inderdaad verantwoordelijk voor de veiligheid in een gemeente. Maar zij hebben al vergaande bevoegdheden om in geval van wolvengevaar in te grijpen.”

Verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet roept op om „nuchter te zijn”. „Ik wil niet de bestuurder zijn onder wiens beleid straks een kind wordt gebeten. We zijn een land met 18 miljoen inwoners. Zelfs een dunner bevolkt land als Finland heeft problemen met de wolf. Als die dus een gevaar vormt, moeten we kunnen ingrijpen. We hebben plannen daarvoor klaar liggen, maar het wachten is op een wetswijziging van de landelijke overheid. Ik zal daarvoor blijven lobbyen.”

Volgens BBB’er Eric Kemperman zijn niet alleen de wolven, maar ook de experts een probleem. „Ze schotelen ons fabels voor. Wolven zouden schuw zijn en er zouden er zeker niet meer dan vijftien komen. Inmiddels lopen er meer dan honderd. Niets van wat steeds is voorspeld, blijkt uit te komen. We leren blijkbaar niets van het verleden.”