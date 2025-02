Rusland zit achter aanslagen op wervingsbureaus, zegt Oekraïne

Dit jaar zijn al meerdere soortgelijke incidenten geweest. Zaterdag was er een explosie bij een wervingsbureau in de noordwestelijke stad Rivne toen daar een jonge man naar binnen liep. Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst SBU was de jongen daartoe aangezet door Russische spionnen. De bom zou op afstand door de Russen tot ontploffing zijn gebracht. Ook is vorige week een rekruteringsmedewerker bij een pompstation doodgeschoten.

Het hoofd van de Oekraïense nationale politie laat weten dat de aanslagen onder meer als doel hebben de situatie in het land te destabiliseren. Volgens de politiechef zoeken de Russen naar mensen met „lage sociale verantwoordelijkheid” om de aanvallen uit te voeren in ruil voor geld. „In de meeste gevallen betalen de Russen deze mensen niet uit. Bovendien wijzen deze laatste twee gevallen - inclusief die van vandaag - erop dat ze de mensen die ze rekruteren uit de weg ruimen.”