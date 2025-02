Man uit Zwijndrecht opgepakt op Schiphol om drugshandel

De drugs zaten toen verstopt in een grote telescoopkraan die via de haven van Antwerpen was ingevoerd. De partij had een straatwaarde van 220 miljoen euro, meldde het Openbaar Ministerie toen. De Zeehavenpolitie van de eenheid Zeeland-West-Brabant had al een onderzoek naar de handel lopen.

De verdachte zit vast en moet later deze week voor de rechter-commissaris verschijnen. In zijn woning zijn veel spullen in beslag genomen, zoals digitale apparatuur, sieraden, administratie en een auto.