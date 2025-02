Dit verplaatste gewicht zorgt ervoor dat de stabiliteit toeneemt. Door al dit gewicht onder in het schip te plaatsen, kun je meer gewicht aan dek meenemen, hoger ‘in’ het schip dus, als je het gaat uittekenen. In het ruim staan ook een paar tankcontainers waarin water meegenomen werd om zodoende nog meer gewicht onder in het schip te hebben. Dit gewicht was extra nodig om aan voldoende stabiliteit te komen voor de hoge stapels windmolenbladen die we hebben meegenomen.

Zodra het project afgelopen was, moest alles wel weer terug op z'n plaats gezet worden voordat er een volgende lading geladen wordt. Aangezien we niet zelf een kraan aan boord hebben, moet er een voertuig van de haven aan te pas komen.

Alles plan je zo in dat het zo efficiënt mogelijk wordt gehesen, zodat er zo min mogelijk tijdverlies is. Het hijsen van de voorste luiken, waar de luikenwagen onder stond, en de luikenwagen zelf kwam precies zo uit dat er pauze werd gehouden door de walploeg, zodat we het ruim open konden leggen. Dat betekent dat we alle andere luiken weg konden rijden.

Na de pauze van de walploeg konden we mooi verder met de rest terug in positie hijsen. Elk luik heeft een specifieke plek, waaronder het op de foto in de kraan hangende achterste luik, dat een kleine helling heeft voor het op- en afrijden van rollende lading.

Jaap-Willem Meijer vaart op zee voor het bedrijf Global Seatrade uit Urk.