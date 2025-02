Evangelisch Werkverband en New Wine gaan samenwerken: „In onze achterban zit veel overlap”

Dat maakten de stichtingen zaterdag bekend. Op 24 maart beleggen ze in Bunnik een eerste gezamenlijke dag voor kerkleiders.

„In plaats van dat we allebei hetzelfde organiseren, bundelen we nu liever de krachten”, zegt directeur Janneke Plantinga van het Evangelisch Werkverband. „In onze achterban zit veel overlap.”

Bart Visser, directeur van New Wine, vindt het „een logische stap” om meer samen te doen. Beide organisaties „delen het verlagen om in heel Nederland kerken en kerkleiders te krijgen die vol zijn van de Geest.” Volgens hem biedt New Wine „een stevige theologie” en heeft het Evangelisch Werkverband „veel praktische tools”, waardoor samenwerking nuttig is.

Het Evangelisch Werkverband is een beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland. New Wine is een interkerkelijke stichting en noemt zich een „vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofsgemeenschappen”.