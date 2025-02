De gele busjes van de Wegenwacht moeten ieder jaar vaker uitrukken. De ANWB Alarmcentrale kreeg in 2024 gemiddeld twee hulpvragen per minuut. Over het hele jaar zijn dat 1,35 miljoen meldingen. Tien jaar geleden waren dat er nog 1,1 miljoen, meldt de ANWB.

Er zijn tal van redenen die maken dat vaker een beroep werd gedaan op de pechhulp, vertelt een woordvoerder van de ANWB. „Het wagenpark blijft groeien en daarmee ook het aantal leden. Afgelopen jaar zijn 95.000 automobilisten lid van de ANWB geworden.” Het aantal personenauto’s is in 2024 verder gestegen naar 9,4 miljoen. Met 4,6 miljoen leden is de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond de grootste vereniging van Nederland.

Een andere reden dat mensen de alarmcentrale bellen, is dat automobilisten hun eigen voertuig niet meer kennen, voornamelijk omdat auto’s tegenwoordig techniek onder de motorkap hebben die voor de leek te specialistisch is.

Maar ook simpele vaardigheden als de bandenspanning controleren behoren niet meer tot de basiskennis van de moderne automobilist. „Wij zien dat mensen minder zelfredzaam zijn”, zegt de ANWB-woordvoerder. „Ze bellen al voor een brandend lampje op het dashboard. Problemen met de software en de digitale schermen in de nieuwere automodellen komen niet zo vaak voor.”

Accu’s

De meest voorkomende pechoorzaken zijn nog altijd de klassiekers: de top 3 van autopech bestaat uit defecte accu’s, lekke banden en problemen met de dynamo. Het zijn wel vaker ándere accuproblemen en andere bandenpechgevallen. Dat heeft alles te maken met de opkomst van de elektrische auto. In 2024 registreerde de Wegenwacht circa 65.000 pechhulpverleningen voor elektrische auto’s, een toename van ongeveer 26 procent ten opzichte van de ruim 51.000 het jaar daarvoor.

„Elektrische auto’s hebben andere banden en krijgen meer te verduren, omdat die auto’s bijvoorbeeld sneller optrekken” Woordvoerder ANWB

De meest gemelde problemen bij elektrische auto’s zijn lekke banden. „Elektrische auto’s hebben andere banden en krijgen meer te verduren, omdat die auto’s bijvoorbeeld sneller optrekken. Om gewicht te besparen hebben e-auto’s vaak ook geen reservewiel.” Omdat de accu’s van stekkerauto’s gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld de verlichting, verwarming en het infotainmentsysteem, gaat het daar ook regelmatig mis. Op de derde plaats staan storingen van het motormanagementsysteem van de elektrische auto.

De Wegenwacht komt doorgaans vooral in de zomer in het nieuws, als Nederlanders er massaal met de auto opuit trekken richting de zon. In de maanden juli en augustus heeft de alarmcentrale een nog veel drukkere pechspits dan in de rest van het jaar: in de drukste vijf zomerweken kwamen zo’n 15.000 meldingen per dag binnen op de buitenlandse steunpunten van de ANWB Alarmcentrale. Alweer 5 procent meer dan in het jaar ervoor.

Recorddag

In Nederland was de winter het drukste. Dinsdag 9 januari 2024 was een recorddag voor de Wegenwacht, met ruim 7700 pechhulpverleningen. Dat had te maken met de winterse temperaturen van onder het vriespunt.

De ANWB heeft ruim duizend wegenwachten in dienst. Is dat genoeg om de groei van het aantal pechgevallen aan te kunnen in een krappe arbeidsmarkt? „Mensen werven gaat niet makkelijk, maar door de vele campagnes die wij voeren zien wij een gestage groei”, zegt de woordvoerder van de ANWB. Doordat afgelopen jaar ook 60.000 mensen telefonisch konden worden geholpen en het digitale systeem van de alarmcentrale efficiënt werkt, is de drukte tot nog toe goed op te vangen.

Afgelopen jaar introduceerde de Wegenwacht de optie ”Ik heb geen haast” voor pechmeldingen. Dit gaf de Wegenwacht de kans om leden die wel direct hulp nodig hadden sneller te helpen. Volgens de ANWB is die werkwijze duurzamer: „Als we geen haast hoeven maken, kunnen we onze inzet efficiënter plannen en worden onnodige kilometers vermeden.” Van de 900 gele Wegenwachtbusjes is 20 procent elektrisch.