De ANWB Wegenwacht gaat in de Randstad en rond grote steden elders in het land met elektrische auto’s rijden. De pechhulpdienst heeft daarvoor 50 elektrische Volkswagens ID.4 aangeschaft. De organisatie wil tegen 2030 zijn volledige wagenpark hebben verduurzaamd en speelt met de aanschaf van deze auto’s ook alvast in op de komst van zogenoemde zero-emissiezones in steden.