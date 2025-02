Europese bondgenoten van Oekraïne overleggen over het sturen van troepen naar Oekraïne als het land een wapenstilstand sluit met Rusland. De troepenmacht zou moeten voorkomen dat Rusland het bestand aangrijpt als adempauze, om vervolgens weer op te rukken. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump ziet graag dat Europa zo’n klus opknapt. Maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky haastte zich ook al te zeggen dat de Amerikanen onmisbaar zijn.

„Ik geloof persoonlijk niet dat het mogelijk is” zonder de VS, zei Nauseda bij een EU-top over defensie in Brussel tegen het ANP. De Europese verdediging tegen Rusland zou te ver worden uitgerekt. Ook de rest van de ‘oostflank’ van de NAVO, waaronder Litouwen, moet immers worden beschermd.