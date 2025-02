Vrijlating Yarden Bibas heeft zwarte rand: onzeker of vrouw en kinderen nog leven

Zaterdagmorgen droeg Hamas het drietal aan het Rode Kruis over. Het ging om Keith Siegel, Ofer Kalderon en Yarden Bibas. In tegenstelling tot afgelopen donderdag hield de terreurbeweging dit keer de mensenmassa op afstand. Vorige week bracht een menigte Arbel Yehoud en Gadi Moses in het nauw toen ze naar een voertuig van het Rode Kruis werden gebracht.

De Israëlisch-Amerikaanse Keith Siegel werd op 7 oktober 2023 samen met zijn vrouw Aviva uit kibboets Kfar Aza ontvoerd. Aviva kwam eind dat jaar tijdens een eerder bestand vrij. Ofer Kalderon en Yarden Bibas werden als gijzelaar uit kibboets Nir Oz meegenomen. Israël liet in ruil zaterdag 183 Palestijnse gevangenen vrij.

Voor Bibas is zijn vrijlating bitterzoet. Zijn vrouw Shiri en zijn kinderen Ariel (5) en Kfir (2) zitten nog altijd in de Gazastrook vast. Zij werden gescheiden van Yarden ontvoerd. Ze staan wel op de lijst van 33 gijzelaars die in de eerste fase van het bestand met Hamas zullen worden vrijgelaten. Maar de Palestijnse terreurbeweging weigert nog altijd informatie over hun lot te geven.

Eerder circuleerde een video waarin Hamas beweerde dat Shiri en haar kinderen bij een Israëlisch bombardement om het leven waren gekomen. De beweging leverde daarvoor geen bewijs en het Israëlische leger heeft die berichten nooit bevestigd. Wel sprak de legertop diverse keren haar „ernstige bezorgdheid” uit over de toestand van het drietal.

Ondraaglijke last

De drie vrijgelaten mannen vertelden dit weekeinde kort iets over de bijna zestien maanden gevangenschap in Gaza aan hun familie. Diverse Israëlische media berichtten daarover. Keith Siegel verklaarde dat hij zeer onregelmatig te eten kreeg en het vaak zonder voedsel moest doen. Hij wist niet of zijn zoon de aanslagen van 7 oktober had overleefd. Via een binnengesmokkelde opname kwam hij erachter dat zijn kind nog in leven was.

Yarden Bibas kreeg tijdens zijn gevangenschap voortdurend te horen dat zijn familie niet meer in leven was. „Het schuldgevoel van een overlevende is een ondraaglijke last; Yarden draagt het zwaarste gewicht van allemaal”, aldus psycholoog Orit Galili tegen The Jerusalem Post.

Na de overdracht van de gijzelaars op zaterdag is ook de grensovergang Rafah tussen Gaza en Egypte weer open. In eerste instantie mogen tientallen gewonde Palestijnen de grenspost passeren.