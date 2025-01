Acht gijzelaars uit Gaza vrij

Hamas liet donderdagmorgen Agam Berger vrij, de laatste vrouwelijke soldaat die nog in Gaza gevangenzat. Zij was een van de zeven waarnemers die op 7 oktober 2023 vanuit legerbasis Nahal Oz werden ontvoerd. Noa Marciano werd gedood; haar lichaam kwam in november van dat jaar naar Israël. Ori Megidish werd na 23 dagen gevangenschap door het Israëlische leger bevrijd. De overige vier –Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy en Liri Albag– kwamen afgelopen zaterdag vrij.

Islamitische Jihad –na Hamas de grootste terreurbeweging in Gaza– liet donderdagmiddag Arbel Yehoud (29) en Gadi Moses (80) vrij. Moses werd uit kibboets Nir Oz ontvoerd. Hij is de oudste gijzelaar die onder het huidige bestand vrijkomt en ook de eerste man. Yehoud werd uit dezelfde plaats ontvoerd. Haar partner Ariel Cunio en diens broer David zitten nog vast.

Behalve de drie Israëliërs liet Hamas donderdag ook vijf Thaise arbeiders vrij, die eveneens op 7 oktober waren ontvoerd. Zij waren geen onderdeel van de afspraken die Israël met de Palestijnse terreurbeweging had gemaakt voor de uitvoering van de eerste fase van het bestand. Vandaar dat Israël in ruil voor de Thai ook geen Palestijnse gevangenen liet gaan. Voor het drietal laat Israël in totaal 110 gevangenen vrij: 50 voor Berger als militair en 60 voor de twee burgers.

Onbevattelijke bruutheid

Hamas maakt steeds meer een show van de vrijlating van gijzelaars. Niet voor niets was het vluchtelingenkamp Jabaliya als decor voor de overdracht gekozen. Het Israëlische leger leverde diverse keren strijd op deze plaats, recent nog van oktober tot januari. De terreurbeweging had opnieuw diverse overwinningsleuzen boven het podium opgehangen. Terwijl gewapende Hamasleden Berger in het oog hielden, filmde een gemaskerde terrorist het geheel en gaf een andere strijder aanwijzingen voor het verloop van de ‘ceremonie’.

Moses en Yehoud werden in de stad Khan Yunis vrijgelaten, vlak bij het huis van de omgekomen Hamasleider Yahya Sinwar. Hier hadden zich duizenden Gazanen rond de voertuigen van het Rode Kruis verzameld. De menigte verdrong zich rond een zichtbaar doodsbange Yehoud. „Schokkende taferelen”, reageerde premier Benjamin Netanyahu. „Dit is opnieuw bewijs van de onbevattelijke bruutheid van terreurorganisatie Hamas.”

Intussen wacht Israël in angstige spanning op nieuws over het lot van de jongste gijzelaars: Ariel (5) en Kfir (2) Bibas. De vrees groeit dat zij niet meer in leven zijn, omdat ze niet als eersten zijn vrijgelaten.