Dat staat in een rapport over christenvervolging in het West-Aziatische land, uitgebracht door vier organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen: Article18, Open Doors, Middel East Concern en CSW (Christian Solidarity Worldwide).

De totale duur van opgelegde gevangenisstraffen aan 22 christenen in Iran was 43,5 jaar in 2023.

Dat dit vorig jaar zes keer zo veel was, komt doordat er in de tweede helft van 2023 veel christenen werden gearresteerd. Bovendien werden zwaardere straffen opgelegd. Vijf christenen kregen tien jaar celstraf en een vijftien jaar.

In totaal werden in 2024 139 christenen vanwege hun geloof gearresteerd en 80 christenen werden vastgezet. Eind 2024 zaten er minstens 18 christenen nog in de gevangenis. Er waren bovendien berichten dat christenen in de gevangenis gemarteld werden, aldus de hulporganisaties.

De vier organisaties signaleren nog een nieuwe trend: Iraanse autoriteiten controleerden in 2024 nauwkeuriger hun financiën op buitenlandse steun. Vooral in de tweede helft van afgelopen jaar werden christenen en hun advocaten streng ondervraagd door agenten van de Revolutionaire Garde.

Twee derde van de veroordelingen in 2024 vond plaats op basis van een bepaling in het Iraanse strafrecht die zich keert tegen anti-islampropaganda en het ontvangen van buitenlandse financiële steun.

Verder kwam het vorig jaar vaker voor dat goederen van christenen verbeurd werden verklaard. Ook brachten staatsmedia de organisatie Narcotics Anonymous vaker in diskrediet vanwege haar christelijke principes.

De titel van het rapport is ”Het topje van de ijsberg”. „Veel gevallen van geweld tegen christenen blijven onopgemerkt”, schrijven de rapporteurs. Dat blijkt uit Iraanse rechtsdossiers over 2008 tot 2023 die vorig jaar uitlekten en die 300 veroordelingen van christenen bevatten uit alleen de regio Teheran. Een groot deel daarvan was tot dan toe onbekend.