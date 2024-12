Iraanse voorganger Haghnejad vrijgelaten

Dat berichtte de christelijke mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) vrijdag.

Haghnejad, leider van de Kerk van Iran, zat in de gevangenis van Minab, in het zuiden van het land. Hij kreeg in 2022 zes jaar cel, onder andere vanwege het „handelen tegen de veiligheid” van Iran en „het geven van informatie aan de vijanden van de islam”.

Haghnejad zat eerder gevangen vanwege zijn geloof. Hij werd in september 2019 met acht andere leden van de Kerk van Iran veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en het bevorderen van het zionistische christendom”. Door een uitspraak van het hooggerechtshof kwamen de christenen weer vrij, maar Haghnejad werd opnieuw opgepakt.

Mervyn Thomas, oprichter van CSW: „Hoewel we blij zijn met de vrijlating van Haghnejad, blijven we erbij dat hij onterecht werd vastgehouden.” De mensenrechtenorganisatie roept de Iraanse autoriteiten op om alle andere gevangenen vrij te laten die momenteel vastzitten vanwege hun religie.