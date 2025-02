Eerste avond herstarte SRB: „Exodus 34:6-7 belangrijkste tekst Oude Testament”

„Nergens anders in het OT heeft God Zich zo volmaakt en heerlijk bekendgemaakt als hier”, zei de herstelde hervormde predikant uit Katwijk aan Zee over de Bijbeltekst.

De SRB had de avond georganiseerd in kerkgebouw De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. De avond werd naar schatting bezocht door enkele honderden bezoekers. De stichting richt zich op de breedte van de reformatorische gezindte en op alle leeftijden. Initiatiefnemer Erwin Schipper: „Bijeenkomsten vinden eens in de maand plaats. Iedereen is welkom.”

Ds. Den Ouden hield een lezing over het thema De Naam. De geschiedenis uit Exodus 33 en 34, waarover hij sprak, begint bij het gouden kalf. „Daar laat de Heere Zich verbidden door Mozes. Onvoorstelbaar.”

Fundamenteel

Gods goedheid en Gods heerlijkheid horen bij elkaar, aldus ds. Den Ouden. „Gods goedheid is Gods heerlijkheid en andersom. Het is Gods heerlijkheid om goed te doen. Niet om te toornen of om mensen weg te doen. Hij toont genade en ontferming. Nota bene bij een volk dat zo zwaar gezondigd had.”

Ds. P. den Ouden: „Als je wilt weten hoe God is, moet je naar Exodus 34:6-7 kijken.” beeld Dennis Wisse

Hoe maakt God Zijn heerlijkheid bekend? „Door Zijn Naam uit te roepen.” De verzen waarin Hij dat doet, Exodus 34:6-7, zijn fundamenteel, gaf de predikant aan. „Dat blijkt onder meer doordat de tekst steeds terugkomt in het OT. Als je wilt weten hoe God is, moet je naar deze tekst kijken.”

Dat begint bij de verbondsnaam van God: HEERE. „Daar komen alle andere namen uit voort”, zo stelde ds. Den Ouden. De Naam God betekent dat Hij de Sterke is. „Daar ligt een bemoediging in voor mensen voor wie er allemaal bezwaren zijn.”

„Het wezen van God is barmhartigheid” Ds. P. den Ouden, predikant Hersteld Hervormde Kerk

„Als je aan God denkt en zeven woorden zou moeten opschrijven, welk woord zou dan het eerste zijn?” vroeg de predikant de aanwezigen. „Dan weet je hoe je over God denkt. De zeven namen die in Exodus 34 staan, zijn zeven beloften. Die mogen wij in onze nood en verlorenheid aangrijpen.”

Onverdiend

Als de Heere Zich bekendmaakt, is het eerste wat genoemd wordt dat Hij barmhartig is. „Het diepste wat er leeft in het hart van God is barmhartigheid. Er staat nergens dat God rijk is aan toorn. Zo dóét God soms wel, maar zo ís Hij niet; het wezen van God is barmhartigheid.”

Ds. Den Ouden: „Barmhartigheid gaat over iemand in nood. Dat is onze situatie. We kunnen onszelf niet redden en zijn op een Ander aangewezen.” Daarbij is barmhartigheid geen recht dat mensen hebben. „Barmhartigheid is altijd onverdiend.”

Nieuws in beeld Ds. P. den Ouden spreekt op de SRB-avond. beeld Dennis Wisse Ds. P. den Ouden tijdens zijn lezing. beeld Dennis Wisse Ds. P. den Ouden. beeld Dennis Wisse Tussendoor worden psalmen gezongen. beeld Dennis Wisse

De tweede eigenschap in de tekst is: genadig. „God geeft het aan mensen die er niet voor in aanmerking komen.” Het woord goedertierenheid heeft te maken met het vervullen van Gods beloften. „Wij kunnen op Zijn Woord aan, want Hij is waar.”

In het OT ligt de Godsopenbaring nog enigszins onder een bedekking, maar de Heere Jezus heeft Gods Naam geopenbaard aan de mensen, zo legde de Katwijkse voorganger uit. „Bij het kruis van Golgotha zijn al die namen volkomen geopenbaard. In Christus Jezus zijn alle beloften ja en amen.”

Tijdens de vragenronde stelde een luisteraar een vraag over Gods toorn. Ds. Den Ouden: „Nu komt God nog tot ons in Zijn Zoon. Laat u met God verzoenen. Het Evangelie wordt nog verkondigd.”

Verlegenheid

Erwin Schipper, voorzitter van SRB, vertelt dat hij in de reformatorische gezindte veel wantrouwen naar elkaar ziet. „Het gesprek ontbreekt, terwijl de druk op onze groep steeds groter wordt. Maar onze verlegenheid kan Gods gelegenheid zijn.”

Waarom de SRB een doorstart gemaakt heeft? Schipper: „We verlangen dat de kerk van bovenaf vernieuwd wordt, dat de Heilige Geest krachtig doorwerkt.” Het belangrijkste is dat het Woord klinkt, zei hij. „Alleen het Woord geeft verbinding. Als dat wegvalt is er geen gesprek mogelijk.”