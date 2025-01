SRB-avonden herstart, nu voor alle leeftijden

Achttien jaar lang, van 1991 tot 2009, verzorgde de SRB bezinningsavonden voor reformatorische jongeren. In Rotterdam, Gouda, Amersfoort, Goes, Kampen. Ze werden massaal bezocht door jeugd uit allerlei kerkverbanden. Na verloop van tijd liep het bezoekersaantal terug. In 2009 trokken de initiatiefnemers Erwin Schipper en Jaco de Jong de stekker eruit.

„Juist bij gewone kerkleden bespeur ik toenemende interesse in elkaar” - Erwin Schipper, initiatiefnemer SRB-avonden

Anno 2025 wil Schipper, eigenaar van een begrafenisonderneming, de stichting nieuw leven inblazen. Op zaterdag 1 februari belegt hij, samen met Corné Hagendijk en Marcel Suijker, opnieuw een SRB-avond. In Capelle aan den IJssel zal in kerkgebouw De Hoeksteen de hersteld hervormde predikant ds. P. den Ouden een lezing houden over ”De Naam”.

Wat bracht u tot deze herstart?

„Een verlangen naar meer kerkelijke eenheid. We werken in onze gezindte op allerlei wijzen nauw samen in maatschappelijke organisaties. Maar als het om het Woord gaat, kunnen we dat blijkbaar niet met elkaar delen. Op hogere kerkelijke vergaderingen komt kerkelijke eenheid wel af en toe ter sprake, maar er worden nauwelijks concrete stappen gezet.

Terwijl ik bij gewone kerkleden juist wél een toenemende interesse in elkaar bespeur. Mede door de coronatijd zijn we vaker preken gaan beluisteren van predikanten uit een ander kerkverband. Die preken worden onderling driftig gedeeld. Wij drieën zetten nu een vervolgstap. Door het feitelijk bij elkaar komen van mensen uit allerlei reformatorische kerken te bevorderen en te faciliteren.”

Is dat belangrijk?

„Jazeker. En niet omdat ík dat zou hebben gedacht; het staat gewoon in Gods Woord. In Johannes 17 lezen we dat de Heere Jezus bidt om eenheid van de kerk, „opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. Soms lijkt het erop dat wij daar geen boodschap aan hebben. Dat wij het wel goed en warmpjes hebben in onze eigen kerkverbanden. Dat is eigenlijk triest.”

De bezinningsavonden die de SRB destijds organiseerde, waren bedoeld voor jongeren. Wat is nu uw doelgroep?

„Alle leeftijden. Iedereen is van harte welkom.”

Ds. P. den Ouden, hersteld hervormd predikant te Katwijk, verzorgt op 1 februari een lezing voor de SRB. beeld fam. Den Ouden

De avonden hadden, qua publiek en qua sprekers, een bepaalde breedte. Zeg maar: van de oud gereformeerde ds. A.P. van der Meer tot ex-priester ds. H.J. Hegger. Gaan jullie nu weer zo te werk?

„Ja. Onze visie is dat we elkaar in reformatorisch Nederland vaker moeten opzoeken en meer naar elkaar moeten luisteren. We hoeven de verschillen niet weg te poetsen. Die moeten we juist eerlijk benoemen en bespreken. Maar laten we beginnen met geduldig naar elkaar te luisteren. Om te horen wat die ander nu echt beweegt. En hoe hij zijn mening Bijbels fundeert.

Onder ons wordt nogal eens de uitdrukking gebezigd dat iemand in zijn eigen beleving de grootste der zondaren werd. Nou, als je dat werkelijk is overkomen, dan ben je niet te groot om de ander ten minste serieus te nemen en rustig naar hem te luisteren.”

Wat is uw mooiste herinnering aan de SRB-avonden?

„Als ik hoor dat Gods Geest daar met kracht heeft gewerkt. Dat hoorden we overigens vooral achteraf. Dat iemand zei: Je moest eens weten wat die avonden bij mij teweeg hebben gebracht. Sommigen zijn daar omgezet, ook mensen die nu predikant zijn in een van de reformatorische kerken. Daar zien we ook nu naar uit: dat de Geest mag gaan werken.”

