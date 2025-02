Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) maandag op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie, een landelijke databank die het IKNL beheert. De cijfers verschijnen een dag voor Wereldkankerdag.

De toename van het aantal gevallen van kanker heeft volgens dr. Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij het IKNL, vooral te maken met de vergrijzing. „De kans om kanker te krijgen blijft redelijk gelijk. Maar de bevolkingsgroepen waar kanker het vaakst voorkomt ‒met name de ouderen‒ groeien nog steeds.”

Vrouwen kregen vorig jaar het vaakst de diagnose borstkanker. Bij mannen kwam prostaatkanker het meest voor. Huidkanker staat bij beide geslachten op plek twee. In totaal kregen vorig jaar bijna 70.000 mannen en 60.000 vrouwen in Nederland te horen dat ze de gevreesde ziekte hebben.

Zonnebrandcrème

Onderzoeker Visser vindt het opvallend dat het aantal gevallen van melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, nog steeds sterk stijgt. „Dat is met name bij ouderen het geval. Bij mensen onder de vijftig jaar begint de kans op een melanoom juist af te nemen.”

„Jongere generaties zijn met zonnebrandcrème opgegroeid” Otto Visser, onderzoeker IKNL

De stijgende lijn bij ouderen is volgens hem waarschijnlijk een erfenis van het verleden. „Jongere generaties zijn meer met zonnebrandcrème opgegroeid.” Overmatige blootstelling aan zonlicht kan decennia later tot een melanoom leiden.

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker ligt sinds 2020 op een stabiel, hoog niveau ‒ruim 15.000 per jaar‒ en lijkt niet verder te stijgen. Volgens Visser heeft dit ermee te maken dat de omvang van de leeftijdsgroep van 60 tot 70 jaar een plateau heeft bereikt. De meeste vrouwen krijgen de diagnose borstkanker rond hun 63e.

Leefstijl

Het totaalaantal kankerdiagnosen zal de komende jaren verder toenemen, zo komt naar voren uit een trendrapport dat het IKNL in 2022 uitbracht. Naar verwachting krijgen in 2032 ruim 156.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Dat jaar zullen bovendien zo’n 54.300 mensen aan de ziekte overlijden.

Dr. Otto Visser. beeld IKNL

In het trendrapport is geen rekening gehouden met veranderingen in leefstijl bij de bevolking. „De trends zijn gemodelleerd op basis van terugkijken”, verklaart Visser. „Het is heel moeilijk om een wijziging van een trend te voorspellen.”

Een derde van alle kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en -omgeving, bleek eerder uit onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Met maatregelen als stoppen met roken, gezonder eten en zich beschermen tegen de zon zouden tot zo’n 40.000 kankergevallen per jaar te voorkomen zijn.