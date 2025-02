Volgens echtgenote wordt het schijnbaar onbeduidende bij- en opvulwoordje ”eigenlijk” veelal oneigenlijk gebruikt. Het is een schild waarachter we schuilen, handig als excuus voor misplaatst gedrag. Een verzachtend woord dus. Er zit iets onbeholpens in dat ”eigenlijk”, dat te pas en te onpas klinkt.

Zo hadden de Roemeense archeologische topstukken die uit het Drents Museum gestolen werden eigenlijk niet uitgeleend mogen worden. Dat klimaatrebellen ongestraft snelwegen blokkeren, valt eigenlijk niet uit te leggen. Dat stationshallen een toneel zijn geworden van anti-Israëldemonstraties is eigenlijk onaanvaardbaar. Gezagsdragers, gezagshandhavers en zorgverleners verdienen eigenlijk meer respect.

Eigenlijk zijn we hard toe aan een landelijk vuurwerkverbod. De overheid jaagt er bakken geld door met diversiteits- en inclusiviteitstrainingen, eigenlijk erger ik me daar groen en geel aan. Vorig jaar gaf een recordaantal wethouders er de brui aan, dat kan eigenlijk niet. Achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten is eigenlijk levensgevaarlijk. Criminele asielzoekers moeten eigenlijk onmiddellijk worden uitgezet. We geven eigenlijk al jaren te weinig uit aan defensie.

Dat de overheid kerkelijk onderwijs wil controleren, is eigenlijk doodeng. Eigenlijk zou ik moeten stoppen met roken of vapen. Ik zou eigenlijk ook gezonder moeten leven. Ik zou eigenlijk best vaker in de Bijbel kunnen lezen. Eigenlijk zou ik een trouwe kerkganger willen zijn. Eigenlijk heb ik verkeerde vrienden.

Wat moet je van al die zinnetjes denken? Wat bedoelt iemand als hij ”eigenlijk” zegt?

In de Bijbel ontbreekt het woordje ”eigenlijk”. De HEERE zegt nooit ”eigenlijk”. Je leest nergens dat je eigenlijk niet onbekeerd mag leven. In de Tien Geboden staat niet dat we eigenlijk Gods Naam met de allergrootste eerbied zouden moeten gebruiken. Of dat het huwelijk eigenlijk niet gebroken zou mogen worden. Of dat we eigenlijk niet mogen stelen. De Heere Jezus zegt ook niet dat we eigenlijk eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en dat Hij ons eigenlijk wel wil redden.

Eigenlijk is dat woordje ”eigenlijk” maar een gevaarlijk ding. Je kunt het zomaar gaan misbruiken als schild en excuus om ondertussen je leventje op de oude voet voort te zetten. Misschien knikt u instemmend en zegt u hardop of stil voor uzelf uit: „Man, je hebt eigenlijk helemaal gelijk…”