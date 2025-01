Heb ik familie die ”fout” was?

Maar liefst 425.000 dossiers zijn openbaar geworden. Er wordt gesproken van een groot maatschappelijk belang. Ik twijfel. Waarom van alles naar boven halen, naar buiten brengen en binnenstebuiten keren? Waarom doopcelen lichten, doofpotten openbreken, zelfs beerputten...? Familiegeheimen die lang binnenshuis en binnensmonds bleven, liggen op straat. Oud zeer waarover men zich schaamde. Erover spreken voelde als verraad. Zeker als de desbetreffende persoon berouw en spijt toonde over verkeerde keuzes en visies. Praten over een belast verleden kan opluchting geven. Zelfs in de derde of vierde generatie, maar wereldkundig maken is een ander verhaal. Heelt dat? Verbindt dat? Of treden verwijdering en spanning op? Waarom geheimen openbaren? Om er zelf iets mee te worden?

Je moet al heel oud zijn om bewust de Tweede Wereldoorlog te hebben meegemaakt. Geboren bijna tien jaar na dato, moet ik er niet aan denken dat eventuele vuile was van mijn familie zou worden uitgehangen op de straten van Askelon (I Samuël 1:20).

En dan nog wat. Is het christelijk om andermans vuile plunje buiten te hangen? Vooral nu verdachten zich niet meer kunnen weren. Bovendien zijn velen van hen –men zegt 80 procent– nooit veroordeeld. Gaat de publieke opinie dat nu alsnog doen…?

In de uitleg van het negende gebod –gij zult geen vals getuigenis spreken– worden wij geacht de eer en het goed gerucht van onze naaste hoog te houden, zelfs te bevorderen. Dat doende denken we om én vanuit hem of haar. Wat verspreid ik over hen, ook na hun sterven? In 1 Korinthe 13 schrijft Paulus dat de liefde fouten en misstappen van de naaste niet aan de grote klok hangt maar bedekt. Ik heb het nog steeds specifiek over informatie uit oorlogsdossiers.

Wie behoefte heeft om in die archieven te grasduinen, moet dat vooral doen, maar leg de doden niet op de gril van ons morele oordeel. Wie en wat dien ik ermee…? Soms is het beter doofpotten en beerputten dicht te houden en oude koeien in de sloot te laten liggen.