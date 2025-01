Het is de bedoeling dat de Franstalige liberalen, de Vlaamse sociaaldemocraten, een Franstalige centrumpartij, de Vlaamse christendemocraten en de N-VA de zogenoemde Arizona-coalitie vormen. De naam verwijst naar de kleuren van de vlag van de Amerikaanse staat Arizona en is een toespeling op de kleuren van de politieke families: blauw, rood, oranje en geel.

De hoofdonderhandelaars zaten voordat de laatste knoop werd doorgehakt sinds woensdagmiddag in conclaaf in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Eerder bleken de thema’s werk, belastingen en pensioenen een struikelblok bij de formatie.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van België, is tevreden dat een regeerakkoord is bereikt. „Het is alvast een krachttoer van de formateur om de uiteenlopende politieke stromingen te verzoenen en tegelijk toch diepgaande (...) hervormingen in het akkoord te verankeren”, aldus VBO-topman Pieter Timmermans.

De partijen van de beoogde coalitie gaan het regeerakkoord voorleggen op partijcongressen. Het is nog niet duidelijk wie er in de nieuwe regering stapt, uitgezonderd dan hoogstwaarschijnlijk De Wever. Vermoedelijk moeten de partijvoorzitters daar nog afspraken over maken.

Vlaamse media benadrukken dat het een primeur is dat een politicus die eigenlijk een onafhankelijk Vlaanderen wil, premier van België wordt. „Een Vlaming aan de knoppen is beter dan géén Vlaming aan de knoppen”, luidt een verklaring van Het Laatste Nieuws.