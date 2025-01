Apple stijgt op positief Wall Street na resultaten

Economie

Apple behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het techconcern heeft naar eigen zeggen zijn beste kwartaal ooit achter de rug, ondanks tegenvallende iPhone-verkopen in China. Topman Tim Cook wees ook op de sterke winstmarges van de producten. Daardoor werd volgens hem ook een recordwinst per aandeel behaald. Apple profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn iPads en Macs, waarbij nieuwe chips klanten overtuigden om een nieuw model aan te schaffen. Het aandeel werd 3,3 procent hoger gezet.