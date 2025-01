Kabinet onderzoekt wat stikstofuitspraak betekent voor stoppers

Binnenland

Het kabinet brengt in kaart wat de recente uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid betekent voor boeren die willen stoppen en willen meedoen aan de regeling die hiervoor geldt. De NOS meldde vrijdag dat de stoppersregeling mogelijk in gevaar komt vanwege de uitspraak over de geldigheid van vergunningen als binnen een bedrijf wordt geschoven met stikstofuitstoot. Landbouwminister Femke Wiersma zegt dat ze het vervelend vindt dat boeren die een „super-emotionele” keuze hebben gemaakt, nu toch weer in de onzekerheid zitten.