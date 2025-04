Portret Erasmus uit zestiende eeuw topstuk in nieuw museum Fenix

Het werk dook eind 2022 op bij een veiling van Christie’s in Londen en komt uit een privécollectie van een Nederlandse familie, die het sinds einde van de negentiende eeuw in bezit had. Het museum beschouwt het schilderijtje als een van de topstukken van Fenix en het is vanaf de opening van het museum op 16 mei te zien voor het publiek.

Het museum is gevestigd in een havenloods gebouwd in 1923. Daarvandaan vertrokken de vorige eeuw miljoenen Europeanen op weg naar een nieuw bestaan. Ook kwamen daar miljoenen mensen, uit onder meer China en Kaapverdië, aan om een bestaan in Europa op te bouwen.