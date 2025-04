Psychologen opgelucht: regeling lost declaratieproblemen op

De landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) vindt het „goed nieuws”. De LVVP en andere brancheorganisaties zagen in het aflopen van een oude regeling een risico. Ze waarschuwden dat ze geen enkele informatie over het soort stoornis of behandeling meer op de factuur konden zetten. Zorgverzekeraars vragen echter om enige informatie hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid deelde de angst niet, maar heeft toch een regeling opgesteld om de zorgen weg te nemen. De LVVP is daar tevreden over: het vermelden van bijvoorbeeld de behandelingscategorie is nu „niet langer een ongeoorloofde doorbreking van uw beroepsgeheim”, laat de vereniging aan de achterban weten.