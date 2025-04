Wiersma wil meer onderzoek naar verplichte stalkeuring

Minister Femke Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wil eerst onderzoek doen voordat er een verplichte elektra- en brandkeuring voor stallen komt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de landbouwminister dat ze graag wil weten of het haalbaar is voor controleurs en veehouders om regelmatig de elektrische installaties te keuren om stalbranden te voorkomen.