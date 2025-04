Rus ontkent spionage bij ASML en banden met Rusland

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de bedrijfsspionage heeft plaatsgevonden van 1 november 2015 tot eind augustus 2024. Het zou onder meer gaan om ontwerphandleidingen voor microchips. A. zou in het bezit zijn geweest van honderden bestanden van onder meer chipmachinemaker ASML, NXP, Mapper en TSMC, een technologiebedrijf uit Taiwan.

De informatie die hij in bezit had, was volgens A. niet geheim en achterhaald. Het was vooral bedoeld om zijn eigen kennis te onderhouden, volgens de advocaat van de verdachte. A. ontkende verder dat hij contact had met Russische veiligheids- of inlichtingendiensten. „Behalve de landcode 007 van Rusland heb ik geen enkel verband met het land”, zei hij in de rechtbank in Rotterdam.

Op 26 juni staat de volgende zitting gepland. De rechtbank wil de zaak dan inhoudelijk behandelen. Voor de zitting moeten nog enkele stukken worden vertaald voor de verdachte, ook worden zijn ex-partner en een medewerker van ASML gehoord. A. blijft tot aan de behandeling van zijn zaak in de cel. Hij zit inmiddels zo’n zeven maanden vast.