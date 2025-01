Nederland heeft EU-rapportage luchtverontreiniging niet op orde

Ook bij een aantal andere EU-afspraken heeft Nederland tot nu toe verzuimd deze om te zetten in nationale regels, zo heeft de Commissie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de uitgifte van noodpaspoorten. Ook wisselt Nederland te weinig informatie over strafbare feiten uit met andere EU-landen, constateert de Europese Commissie.

De verplichting om meer gegevens van politie en justitie uit te wisselen met andere EU-lidstaten is bedoeld om de opsporing van en het onderzoek naar strafbare feiten in de EU te verbeteren.

Alle EU-lidstaten moeten vanaf 9 december dezelfde noodreisdocumenten uitgeven aan EU-burgers van wie hun paspoort in het buitenland is gestolen of die het daar hebben verloren. Volgens de Europese Commissie is Nederland daar niet op tijd klaar voor.

Binnen twee maanden moet Nederland verbeteringen laten zien, zo beveelt de Europese Commissie. Als dat niet gebeurt, neemt de Commissie maatregelen. Die kunnen uiteindelijk leiden tot forse boetes.