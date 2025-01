Missers politie rond dubbele moord 

Dat blijkt uit een evaluatierapport dat de politie vrijdag publiceerde. Martin Sitalsing, politiechef van de eenheid Noord-Nederland, trekt het boetekleed aan. „We hebben onze professionele standaard niet gehaald. Dat vind ik bijzonder pijnlijk en dat betreur ik.”

Richard K. vermoordde op 16 januari 2024 de 44-jarige Ineke en direct daarna haar 38-jarige Poolse partner Sam. De 12-jarige zoon van het stel was getuige van het drama. Richard K. was met de twee in een slepend conflict verwikkeld over de verkoop van zijn ouderlijke woning in Weiteveen. Het huis zou allerlei gebreken hebben. De ruziënde partijen hielden elkaar in de gaten, bijvoorbeeld met camera’s.

„We hebben onze professionele standaard niet gehaald. Dat vind ik bijzonder pijnlijk en dat betreur ik” Martin Sitalsing, politiechef Noord-Nederland

Intimidatie

In de elf maanden voorafgaand aan de geruchtmakende moorden kreeg de politie tachtig meldingen binnen, van onder meer smaad, laster, intimidatie en bedreiging, zo blijkt uit het rapport. Tal van politiemensen van het zogeheten basisteam Zuidoost Drenthe maakten werk van de heftige ruzies in Weiteveen. Zo gingen agenten op huisbezoek en zijn „vele gesprekken” gevoerd.

Toch ging de politie de fout in. Allerlei incidenten tussen de kijvende partijen werden te veel op zichzelf bekeken. Het ontbrak aan totaaloverzicht. Daardoor had de politie te weinig oog voor de ernst van de situatie. Zeker omdat de veiligheid van bij het conflict betrokken kinderen in het geding was, had de politie de zaak naar een hoger plan moeten tillen en een zogeheten zorgmelding moeten doen, meldt het rapport.

Ook had de politie onvoldoende oog voor de mogelijkheid dat er in het heftige conflict sprake zou kunnen zijn van stalking, het stelselmatig volgen dan wel intimideren van iemand.

De politie liet betrokkenen in het conflict meer dan eens in de kou staan, valt uit het rapport op te maken. „Aangiftes hadden eerder moeten worden opgenomen en het was zorgvuldiger geweest als de betrokkenen persoonlijk waren geïnformeerd over het vroegtijdig beëindigen en niet in behandeling nemen van strafzaken.”

Verder ging het mis rond wapens van Richard K. De politie had, gezien signalen over hem, zijn jachtakte moeten intrekken en zijn vergunde wapens in beslag moeten nemen. Eind september 2023 probeerde de politie met Richard K. in gesprek te gaan over zijn wapenvergunning. Toen dat niet lukte, „werd verder geen actie ondernomen.” Overigens zijn de moorden niet met de vergunde wapens gepleegd. K. doodde zijn slachtoffers met andere, illegale wapens.

Ingrijpen

Mr. Sébas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden van de twee moordslachtoffers, noemt het tegenover persbureau ANP „goed” dat de politie heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt. „Dit rapport toont aan dat er heel concrete signalen waren, maar dat die zijn genegeerd. Politiewerk mag dan complex zijn, maar dit was dat niet. Als een conflict escaleert en er zijn duidelijke risico’s, moet je gewoon ingrijpen. Dit gaat niet om regels die veranderd moeten worden, maar om het simpelweg doen van je werk.”

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) spreekt van een „lelijk rapport.” Hij benadrukt dat de politie er mee aan de slag moet. De politie stelt vrijdag dat verbeteringen al in gang zijn gezet. Zo let de politie naar eigen zeggen meer op signalen van stalking.