Opsluiten van asielzoeker in detentiecentrum Schiphol mag niet

De zaak was aangespannen door een asielzoeker. Hij moet per direct worden vrijgelaten. De man was op 1 januari op Schiphol geland met een vliegtuig uit Taiwan. Zijn land van herkomst is niet bekend. Na zijn asielaanvraag ging hij naar het Justitieel Complex Schiphol. Daar zijn zes afdelingen, die elk plaats hebben voor ongeveer 45 asielzoekers. Het is niet bekend hoeveel mensen daar nu verblijven. De asielzoekers zitten elke nacht van 22.00 uur tot 08.00 uur opgesloten in de cel, met de deur op slot.

In een ander deel van hetzelfde gebouw zijn acht afdelingen voor gevangenen. De luchtplaatsen van de gevangenis en de asielopvang grenzen aan elkaar. Ze worden gescheiden door een betonnen muur van 3 meter hoog. Ook op de gangen en trappen kunnen asielzoekers en gevangenen elkaar tegenkomen. Asielzoekers hebben weinig mogelijkheden om te luchten, kunnen zich niet vrij door hun deel van het gebouw bewegen en worden ook beperkt in het gebruik van hun eigen mobiele telefoons.