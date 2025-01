Drie arrestaties na twee explosies achter elkaar bij het Gooi

Binnenland

De politie heeft drie mannen aangehouden vanwege twee explosies vlak na elkaar vrijdagochtend in en rondom de regio ’t Gooi. De eerste explosie was rond 07.15 uur aan de Acacialaan in Baarn (Utrecht). Rond 08.30 uur volgde een explosie aan de Broekbos in Kortenhoef, een Noord-Hollands dorp net buiten ’t Gooi. Bij de explosies raakte niemand gewond, wel raakten beide woningen beschadigd.