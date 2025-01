Vier mensen opgepakt voor verspreiden versleutelde telefoons

De arrestaties gebeurden dinsdag in Nederland en Spanje en zijn vrijdag naar buiten gebracht. De verdachten zijn twee mannen van 37 jaar en een man en een vrouw van 36. De mannen worden verdacht van witwassen, de vrouw heeft volgens de politie „vermoedelijk werkzaamheden verricht” voor de criminele organisatie van de mannen. Bij de actie is ook onroerend goed en 1,4 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen.

Sky ECC had ongeveer 70.000 gebruikers, onder wie zo’n 11.000 Nederlanders. Hun telefoons konden op afstand worden gewist, om bewijsmateriaal te vernietigen bij een eventuele arrestatie. Een abonnement kostte 600 euro voor drie maanden. De verdachten zouden van het geld onder meer een vakantiepark hebben gekocht. Ook denkt de politie dat ze de opbrengsten hebben ingewisseld voor cryptovaluta.

De twee verdachten die in Spanje zijn gearresteerd, worden volgens de politie binnenkort naar Nederland gebracht. Twee anderen werden in Nederland opgepakt. Zij zijn vrijgelaten.