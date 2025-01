Vogelgriep op pluimveebedrijf in Friese plaats Idsegahuizum

Vlak bij het pluimveebedrijf ligt nog een andere pluimveeboerderij. Hier wordt onderzocht of er vogelgriep aanwezig is. Het bedrijf wordt twee weken lang intensief gemonitord, aldus het ministerie. Ook een ander pluimveebedrijf iets verderop wordt gescreend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In een zone van 10 kilometer rond de boerderij liggen nog negen andere bedrijven met pluimvee. In dat gebied geldt een vervoersverbod. Vanaf locaties met pluimvee mogen voorlopig geen vogels en eieren vervoerd worden. Ook mogen mest en strooisel niet worden afgevoerd.

Het is de eerste keer dit jaar dat in Nederland vogelgriep wordt vastgesteld. Wel werd vorige week in de Duitse plaats Hoogstede, net over de grens in de buurt van Coevorden, vogelgriep geconstateerd. Sinds november geldt een landelijke ophok- en afschermplicht.