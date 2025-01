Politie: vermiste Sabir Bouchan mogelijk doodgeschoten

Bij de politie is onlangs nieuwe informatie binnengekomen dat er op het bedrijventerrein is geschoten op die bewuste 26 oktober 2023. De politie heeft daar daarom donderdag nog eens onderzoek gedaan. Ook hebben deskundigen tijdens een reconstructie schoten gelost.

„Deze reconstructie moet duidelijk maken of het mogelijk is dat Sabir door vuurwapengeweld om het leven is gekomen”, aldus de politie. Op een later moment komt de conclusie van dat onderzoek naar buiten.

Voor de gouden tip in het onderzoek is eerder al 10.000 euro uitgeloofd. In april vorig jaar hield de politie ook een grote flyeractie in Etten-Leur. Duizenden mensen kregen toen de vraag om mee te zoeken naar Bouchan.