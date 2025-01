Schoof nog ziek, PVV’er Agema leidt voor het eerst ministerraad

Schoof moest ook al een bezoek van de Albanese premier Edi Rama afzeggen en een debat in de Tweede Kamer laten schieten.

De ministerraad vindt altijd op vrijdag plaats. Sinds het aantreden van Schoof is deze vergadering wel eens naar maandag verplaatst omdat hij verplichtingen in het buitenland had zoals een EU-top. Onder vorige premiers nam dan altijd een vicepremier de voorzittershamer over. De partijloze Schoof wil de ministerraad altijd leiden om te zorgen voor continuïteit. Maar de ministerraad wordt alleen verschoven als dat planbaar is. In geval van ziekte neemt de vicepremier het wel over.