Politie zwijgt over geroofde stukken Drents Museum

Woensdag werd bekend dat er drie verdachten zijn aangehouden in Heerhugowaard. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

„Het onderzoek is in volle gang”, laat de politie in een korte verklaring weten. „De verdachten zitten in beperkingen en daarom zijn we nu terughoudend in het delen van verdere details.”

Getuigen zeggen tegen NH Nieuws en De Telegraaf, dat bij de aanhouding een man en een vrouw zijn meegenomen. Ook zouden twee kinderen, onder wie een baby, zijn meegenomen door familieleden, zegt een getuige tegen de krant. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie verspreidde eerder al foto’s van een mogelijk vierde verdachte.