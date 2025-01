Britse bisschop stapt op na beschuldigingen van seksueel misbruik

„Ik wil niet dat dit verhaal een afleiding wordt voor dit ongelooflijke bisdom en de mensen, voor wie het een eer en vreugde is geweest om ze te dienen”, aldus Perumbalath in een verklaring. Hij is sinds 2023 de bisschop van Liverpool. Daarvoor was hij vijf jaar de bisschop van Bradwell.

In een uitzending van Channel 4 News stelde een vrouw dat ze tussen 2019 en 2023 op verschillende gelegenheden seksueel misbruikt is door Perumbalath. Ook zou hij een andere bisschop hebben aangerand.

Perumbalath zei dat hij altijd heeft meegewerkt aan een onderzoek van The Church of England.