Politie Zuid-Korea maakt zich op voor vonnis afzettingszaak Yoon

De politie heeft haar agenten in de op een na hoogste staat van paraatheid gebracht, bericht persbureau Yonhap. Dat houdt onder meer in dat de helft van alle beschikbare politie-eenheden stand-by staat. De politie heeft het gebied binnen een straal van 150 meter rondom het hof in Seoul afgesloten met politiebussen.

Zowel voor- als tegenstanders van Yoons afzetting demonstreren donderdag en vrijdag. De politie houdt er rekening mee dat mensen na het vonnis „mogelijk opgewonden raken en overgaan tot extreme of gewelddadige protesten”, zei een topfunctionaris van de politie woensdag. De situatie is volgens hem „ernstiger dan ooit”.

De politie zet alle „beschikbare middelen” in om geweld te voorkomen en de veiligheid van het publiek te waarborgen. In Seoul worden meer dan 14.000 leden van de oproerpolitie ingezet. In verband met de veiligheid blijven scholen en winkels in de omgeving van het hof vrijdag gesloten, net als grote toeristische trekpleisters zoals de paleizen Gyeongbok en Changdeok.

Landen waarschuwen hun burgers in Zuid-Korea voor eventuele onrust. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert landgenoten waakzaam te zijn en demonstraties, samenscholingen en mensenmassa’s te vermijden. Ook wordt gewaarschuwd dat buitenlanders in Zuid-Korea niet mogen meedoen aan demonstraties en andere politieke activiteiten.